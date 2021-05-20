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В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Сочетание интересов обороны страны и благополучия граждан будет лежать в основе обновленной стратегии национальной безопасности России, сообщил в интервью "Интерфаксу" замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков.

"Президент в послании Федеральному Собранию в апреле этого года определил высшим национальным приоритетом сбережение народа России. Национальная безопасность может быть обеспечена только путем гармоничного сочетания сильной державы и благополучия человека. Именно баланс этих двух базовых вещей должен быть", - заявил Вахруков.

По его словам, для этого нужна согласованная реализация стратегических приоритетов, направленных на противодействие внешним и внутренним угрозам, а также создание условий для достижения национальных целей развития.

"На мой взгляд, важно, что в новой редакции этого базового документа стратегического планирования в сфере национальной безопасности будет проведена корректировка не только действующих стратегических национальных приоритетов, но и будут сформулированы новые приоритеты в соответствии с появившимися угрозами национальной безопасности и приоритетами, обозначенными президентом страны", - сказал замсекретаря СБ РФ.

Он уточнил, что на данном этапе речь идет о тексте проекта стратегии нацбезопасности, который подготовлен рабочей группой Совбеза России.

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Россия
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