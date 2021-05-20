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Интерфакс-АВН

Главы МИД стран ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе - Лавров

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Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба МИД РФ

Россия предлагает создать армяно-азербайджанскую комиссию по вопросу демаркации границ, готова оказывать содействие

Душанбе. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран ОДКБ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вчера уже начали неформально работу министров иностранных дел ОДКБ, в ходе встречи, которая была организована вечером, мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег. В соответствии с этой просьбой мы обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия проинформировала коллег по ОДКБ о принимаемых усилиях по урегулированию инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления границы.

"По предварительной договоренности со сторонами, Российская Федерация предложила оказать содействие в проведении делимитации и демаркации границ, выступила с инициативой о создании с этой целью совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы участвовать в качестве консультанта или посредника", - сказал глава МИД РФ.

Власти города Горис Сюникской области Армении сообщили 12 мая о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Армения официально обратилась в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской и Гегаркуникской областей.

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Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
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Лавров Сергей
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