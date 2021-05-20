Войти
Интерфакс-АВН

В Совбезе РФ отмечают возможное обострение экономических проблем России из-за отключения от SWIFT

755
0
-1
SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи).
Источник изображения: exp.idk.ru

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Угрозы отключить Россию от платежной системы SWIFT обостряют риски в экономике страны, заявил в интервью "Интерфаксу" замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков.

"Возникли новые риски развития экономики, усилились угрозы, касающиеся финансовых проблем. Нам постоянно угрожают отключением SWIFT. Нас пытаются ограничить в кредитах, в возможностях влияния на финансовые институты", - заявил Вахруков.

Он отметил, что в отношении России продолжают вводить новые санкции, которые "становятся всё более изощренными".

Кроме того, по его словам, на новый уровень вышли вопросы информационной безопасности. "Каких-то два-три года назад мы даже предположить не могли, что крупные транснациональные информационные гиганты смогут заблокировать президента одной из крупнейших держав, не дать ему возможности вообще каким-то образом излагать свою точку зрения. (. . .) Это абсолютно другая реальность, которую нам надо учитывать", - сказал Вахруков.

Тема возможного отключения России от SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций. С тех пор этот вопрос периодически возникает и обсуждается на разных уровнях. Он вновь остро встал несколько месяцев назад на фоне ухудшения политической обстановки в отношении России.

Ранее в мае госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности исключения России из SWIFT.

"Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что, если речь зайдет о попытках сдержать агрессию и ответить на нее, мы рассмотрим все разумные варианты", - сказал глава американской дипломатии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Похожие новости
05.12.2014
Россия — двигатель Конгресса
28.07.2014
Санкции без границ
06.05.2013
Американская компания "Юнайтед эйрлайнз" выбрала бразильские самолеты для использования на региональных линиях
28.06.2010
Boeing и "ВСМПО-АВИСМА" на пять лет продлили контракт по поставкам титановых штамповок
28.04.2009
ЦАГИ и "Эмбраер" подписали соглашение о сотрудничестве
05.11.2008
Ядерные визиты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:53
  • 14
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 20.05 11:45
  • 3
Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»
  • 20.05 11:20
  • 1
В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ
  • 20.05 11:18
  • 1
Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34
  • 20.05 08:57
  • 5
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России
  • 20.05 07:32
  • 3
Объем рынка интеллектуального производства к 2028 году достигнет $590 млрд
  • 20.05 07:28
  • 34
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 20.05 06:12
  • 1
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году
  • 20.05 03:17
  • 2
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 19.05 23:10
  • 19
Что ждет Россию в космосе
  • 19.05 22:45
  • 3
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 19.05 22:23
  • 14
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 19.05 22:07
  • 7
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 19.05 20:18
  • 70
Гарант ядерной безопасности России
  • 19.05 16:34
  • 1
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов