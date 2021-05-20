В Совбезе РФ отмечают возможное обострение экономических проблем России из-за отключения от SWIFT

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Угрозы отключить Россию от платежной системы SWIFT обостряют риски в экономике страны, заявил в интервью "Интерфаксу" замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков.

"Возникли новые риски развития экономики, усилились угрозы, касающиеся финансовых проблем. Нам постоянно угрожают отключением SWIFT. Нас пытаются ограничить в кредитах, в возможностях влияния на финансовые институты", - заявил Вахруков.

Он отметил, что в отношении России продолжают вводить новые санкции, которые "становятся всё более изощренными".

Кроме того, по его словам, на новый уровень вышли вопросы информационной безопасности. "Каких-то два-три года назад мы даже предположить не могли, что крупные транснациональные информационные гиганты смогут заблокировать президента одной из крупнейших держав, не дать ему возможности вообще каким-то образом излагать свою точку зрения. (. . .) Это абсолютно другая реальность, которую нам надо учитывать", - сказал Вахруков.

Тема возможного отключения России от SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций. С тех пор этот вопрос периодически возникает и обсуждается на разных уровнях. Он вновь остро встал несколько месяцев назад на фоне ухудшения политической обстановки в отношении России.

Ранее в мае госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности исключения России из SWIFT.

"Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что, если речь зайдет о попытках сдержать агрессию и ответить на нее, мы рассмотрим все разумные варианты", - сказал глава американской дипломатии.