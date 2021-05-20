"Выживание на море" – важный элемент подготовки летных экипажей бундесвера.

Полет над морем в случае аварийной ситуации может привести к падению в холодную, темную, не прощающую ошибок среду. Для подготовки летных экипажей к подобной экстремальной ситуации на базе Школы оперативного искусства ВМС Германии уже длительное время действуют курсы "Выживание на море".

"Выживание на море" – становление

Подготовка к выживанию на море началась в 1965 г. Поводом послужили факты гибели членов экипажей воздушных судов в авиационных происшествиях над морем вследствие неправильного обращения со спасательным снаряжением. В тот период обучение проходило на базе 1 эскадры морской авиации (Marinefliegergeschwader 1, MFG 1). Практические занятия проводилась частично в бассейне в г. Лист на острове Зильт (Зюльт), а также в море к востоку от острова.

После завершения строительства павильона для тренировок на воде в г. Нордхольц (Nordholz) в ноябре 1969 г. состоялись первые демонстрационные курсы ВМС "Выживание на море" (Überleben auf See, ÜaS). Качество подготовки и существующая инфраструктура побудили в 1970 г. ВВС, а в 1972 г. сухопутные войска присоединиться к подготовке.

Überleben auf See

Развитие организации и инфраструктуры

Подчинение курсов (далее, также ÜaS) изменилось в 1993 г. Первоначально подразделение перешло в состав 3 эскадры морской авиации "Граф Цеппелин" (MFG 3 "Graf Zeppelin", MFG 3 GZ). В дальнейшем, в рамках передислокации 5 эскадры морской авиации (MFG 5) из Киля в Нордхольц ответственность за подготовку морских летчиков по программе ÜaS с 2012 г. возлагалась на это соединение.

Содержание подготовки оставалось неизменным. Но к этому времени уже было решено, передислоцировать курсы "Выживание на море" на базу Школы оперативного искусства ВМС Германии (Marineoperationsschule, MOS) в г. Бремерхафен (Bremerhaven). Там уже началась работа по строительству нового большого, двухсекционного крытого плавательного бассейна. Использовавшийся с 60-х годов оригинальный зал в г. Нордхольц обветшал и требовал замены. Инициаторы структурных реформ в бундесвере видели подразделение ÜaS, как чисто учебное заведение. Вследствие чего, интеграция в состав школы в г. Бремерхафен представлялась очевидной.

После подготовки нового зала курсы "Выживание на море" в течение 2014-15 гг. провели свою передислокацию. С тех пор они в оперативном и организационном отношении полностью включены в состав MOS. В структуре командования авиации ВМС Германии за ÜaS отвечает управление A7 "Подготовка".

Зал курсов "Выживание на море"

Организационная структура курсов Начальнику курсов подчинены: учебная группа, служба водолазов, специалисты по плаванию, отделение технической подготовки спасательного оборудования (оперативного и учебного), а также отделение административное и планирования (штаб).

Учебная группа включает начальника потока и руководителей учебных групп. Последние, в свою очередь, различаются по типам авиационной техники: реактивные системы (Jet), винтовые самолеты (Prop) и вертолеты (Hub).

Общая численность военнослужащих и гражданского персонала курсов составляет 37 чел. Две должности заняты представителями ВВС, а именно: руководитель аудиторий реактивной авиации и авиационный механик (унтер-офицер).

Подготовки сегодня

Учебные курсы ÜaS способствовали становлению скоординированной системы, которая базируется на десятилетиях опыта учебной подготовки. Система постоянно адаптируется к новым требованиям, вытекающим из принятия на вооружение новых систем авиационной техники и современного спасательного оборудования.

Разновидности курсов "Выживание на море"

В зависимости от категорий обучаемых, целей и задач подготовки проводится три вида курсов:

Единый базовый курс ( Grundlehrgang ) для всех летных экипажей вооруженных сил. В нем единожды даются знания о воздействии и влиянии окружающей среды на тело человека, базовые знания о личном и связанном с моделью летательного аппарата спасательном оборудовании и снаряжении для выживания. Отрабатывается необходимая методика действий. Курс длится 4 дня.

) для всех летных экипажей вооруженных сил. В нем единожды даются знания о воздействии и влиянии окружающей среды на тело человека, базовые знания о личном и связанном с моделью летательного аппарата спасательном оборудовании и снаряжении для выживания. Отрабатывается необходимая методика действий. Курс длится 4 дня. Курс повторения ( Wiederholerlehrgang ) предназначен для углубления навыков, полученных в базовом курсе. Методика обучения похожа на базовый курс с незначительным сокращением ее интенсивности. Этот курс длится 3 дня и в зависимости от вида ВС проводится в интервалах от 3 до 5 лет для каждого летного экипажа бундесвера.

) предназначен для углубления навыков, полученных в базовом курсе. Методика обучения похожа на базовый курс с незначительным сокращением ее интенсивности. Этот курс длится 3 дня и в зависимости от вида ВС проводится в интервалах от 3 до 5 лет для каждого летного экипажа бундесвера. Курс подтверждения квалификации (Refresherlehrgang) проводится исключительно для летных экипажей ВМС в годы между курсами повторения. Курс длится один день и служит для подтверждения знаний личного состава в отношении спасательного оборудования и соответствующих инструкций.

Практическая тренировка в море И базовый, и курс повторения включают практическую тренировку в открытом море (Open-Sea-Survival-Training, OSST), которая завершает обучение. В ходе OSST, в последовательном, непрерывном упражнении в реальных условиях отрабатывается полный набор действий, изученных в теории и на практике в учебном бассейне. Со слушателями имитируется аварийное приводнение или аварийный отказ над морем, эвакуация экипажа, вход в воду, действия с личным снаряжением для выживания, а также подъем на борт спасательного вертолета.

Тренировка в открытом море

В качестве платформы для транспортировки преподавателей и слушателей курсов в район практического занятия преимущественно служат морские буксиры "Вангерооге" (Wangerooge) и "Шпикероог" (Spiekeroog). Из них обучаемых высаживают в открытое море, наблюдают за их действиями и снова принимают на борт. Спасательный вертолет, предоставляется либо MFG 5 ВМС, либо федеральной полицией Германии. Он с помощью лебедки поднимает обучаемых из воды, снимает с аварийных надувных лодок или плотов и затем снова опускает на палубу буксира.

Вертолет "Sea King" и спасательное судно обеспечения

Целью OSST является приобретение участниками курса навыка необходимых действий, а также выработка уверенности в себе после попадания в непредсказуемую и всегда стрессовую чрезвычайную ситуацию. Одновременно, практическое занятие эффективно демонстрирует слушателям надежность используемого бундесвером спасательного снаряжения в реальных условиях.

Возвращение обучаемого на борт Wangerooge

В исключительных случаях, когда нет возможности задействовать морские буксиры, практическое занятие проводится на реке Везер с использованием собственной лодки МОS или судов Немецкого общества спасения при кораблекрушениях (Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, DGzRS), таможни или национальной полиции. Обучаемые, в таких случаях, высаживаются в воду в спасательном плоту. Вертолет поднимается их на лебедке, а затем опускает на борт судна. Экипажи судов, при этом, отрабатывают своих действий при взаимодействии с вертолетом.

Тренировка на реке Везер

Такой способ проведения практической тренировки считается вторичным, альтернативным решением. При таком варианте помехой для занятия служит течение реки, а также отсутствуют условия для проведения части учебной программы: отработка действий по освобождению от подвесной системы парашюта.

Подготовка попутного персонала

В дополнительном курсе, отличающемся от курсов для летного персонала, подготовку проходит личный состав летающий совместно. К этой категории относятся бортовые специалисты, военнослужащие сил специального назначения (СпН) ВМС, командования СпН сухопутных войск, подразделения федеральной полиции GSG 9 и другие пассажиры с соответствующими задачами. По оценкам специалистов, необходимость участия перечисленных категорий лиц в курсе "Выживание на море" высока.

Парашютисты 31 пдп тренируются на METS

Тренировки проводятся на макете вертолета Mk88A "Си Линкс" (Sea Lynx), который предусматривается использовать еще в течение нескольких лет в качестве вертолета ВМС. В процессе подготовки отрабатывается наихудшее развитие событий при аварийном приводнении: опрокидывание вертолета и относительно быстрое его погружение. Выйти из машины в таких условиях, особенно ночью, считается чрезвычайно сложным. Поэтому в правилах полетов ВМС закреплено, что летающие сотрудники во время ночных полетов в вертолетах Sea Lynx над морем должны иметь соответствующую подготовку ÜaS.

Для всех других полетов над морем, дневных полетов или полетов на других моделях авиационной техники ВМС требуемая, при необходимости подготовка, из-за плотности тренировок на курсах строго масштабируется.

Средства обучения

При прохождении курса "Выживание на море" принято, что каждый экипаж должен иметь подготовку на оборудовании, которое он или они используют в обычных полетах. Соответственно для применения в процессе подготовки пригодны почти все спасательные средства, используемые в авиационных системах бундесвера.

Модульный подводный тренажер

Исключительно в ВС Германии основным обучающим оборудованием курса "Выживание на море" является модульный симулятор обучения выходу (Modular Egress Training Simulator, METS). Этот подводный тренажер может адаптироваться под конфигурацию кабины различных авиационных систем. Такая универсальность позволяет проводить реалистичные тренировки всех способов аварийного выхода. Одновременно, гарантируется безопасность и экономическая эффективность обучения.

Модульный симулятор обучения выходу (METS)

До восьми обучаемых могут одновременно тренироваться и погружаться на учебном месте согласно типу конкретной авиационной системы. При первом погружении в воду бассейна их действия оцениваются и страхуются инструкторами, закрепленными по одному на каждого слушателя. При последующих повторениях или на курсах подтверждения квалификации число инструкторов может уменьшаться. В бассейне всегда находятся водолазы. Они вне тренажера под водой наблюдают за погружениями и страхуют обучаемых.

Выход под водой из тренажера

Другие учебные задачи

Помимо "полетов" в METS слушатели ежедневно в зале для водных упражнений отрабатывают целую серию других задач.

Прыжок в воду с 5 м платформы, на которую предварительно поднимают с помощью лебедки. Во время подъема обучаемого обдувает поток воздуха, сила которого равна скорости ветра от вертолета.

Действия на вышке

Отработка действий в воде после приводнения на парашюте с использованием тянущего парашютного тренажера. Выправление неправильно развернувшегося в воде надувного спасательного плота. Разнообразные упражнения с личным спасательным оборудованием.

Отработка действий при протаскивании парашюта

Экипажи вертолетов ВМС бундесвера, помимо того, тренируют обращение с прибором кратковременного аварийного дыхания. В настоящее время это "STASS" (Short Term Air Supply System) – в перспективе "SEA MK2". Прибор встроен в личный спасательный жилет и в случае погружения под воду предоставляет воздух для дыхания в течение до 2 мин.

Международное сотрудничество

Наряду с военнослужащими бундесвера подготовку в рамках курсов "Выживание над морем" проходит личный состав ВС Австрии и Швейцарии. Несмотря на то, что эти страны не имеют выхода к морю, тем не менее, они также совершают над ним полеты (например, при участии в международных учениях). ВС Австрии перевели эту часть подготовки своих пилотов полностью на базу курса ÜaS и ежегодно отправляют 70-80 чел.

В отношении ВС Швейцарии имеет место тесное сотрудничество с национальным учреждением, которое проводит собственную подобную подготовку. Она дополняется тренировками на немецком модульном тренажере, а также возможностью практической тренировки в открытом море. С этой целью 40-50 швейцарцев ежегодно отправляются в МOS. Организован также обмен опытом, для чего специалисты бундесвера выезжают в недельную командировку в г. Пайерн (Payerne, Швейцария).

Кроме того, существует ежегодный обмен опытом с французским "Морским выживанием" (Sea Survival) учебного заведения CESSAN в г. Брест. В ходе взаимного участия в учебных курсах проводится обмен опытом.

Вывод немецких экспертов по результатам многолетнего активного сотрудничества заключается в том, что обучение выживанию на море практически не имеет различий на международном уровне. Влияние среды на человека, а также необходимое поведение после аварийного приводнения одинаковы для всех. Используемые методики схожи. Поскольку реальные аварии редки, опыт, полученный после их разбора, предоставляется инструкторам всех стран-партнеров. Это обеспечивает качество подготовки экипажей, независимо от их происхождения.

Перспективы развития

Курсы "Выживание на море", как учебное подразделение, постоянно адаптируется к новым требованиям, обусловленным дальнейшим развитием оперативного опыта и внедрением новых систем вооружения или спасательного оборудования.

В публикациях, в качестве примера дальнейшего развития приводятся, в основном, два проекта. Считается, что они демонстрируют актуальность и востребованность курсов на ближайшие несколько лет, а также подчеркивают общевойсковое значение этого учебного подразделения.

Во-первых, в рамках закупки вертолета NH90 NTH "Си Лайон" (Sea Lion) запланировано приобретение дополнительного тренажера METS. Новый тренажер обеспечит перераспределение учебных ресурсов, что даст синергетический эффект. Появится возможность подготовки экипажей для всего парка вертолетов NH90 бундесвера, включая модель NH90 TTH сухопутных войск. В то же время, подразделения курсов, готовящие экипажи винтовой и реактивной авиационной техники, смогут более точно конфигурировать свои тренажеры и сократить время между разными курсами.

Во-вторых, до сих пор только экипажи вертолетов ВМС используют прибор для кратковременного дыхания. Командования СВ и ВВС сообщили, что намерены также расширить подготовку в этом отношении по крайней мере части экипажей их вертолетов. Вероятно, реализация данного проекта начнется с 2019 г., после принятия решения относительно тяжелого вертолета-преемника для ВС Германии.

Видео. Краткий сюжет о курсах "Выживание на море" ВМС бундесвера.

По материалам журнала "MarineForum"