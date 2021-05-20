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Интерфакс-АВН

Проходы американских кораблей через Тайваньский пролив подрывают мир и стабильность в этом районе - представитель НОАК

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США делают главную ставку на ударные корабли и авианосцы. Фото с сайта www.navy.mil
США делают главную ставку на ударные корабли и авианосцы. Фото с сайта www.navy.mil.

Пекин. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель командования Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду заявил протест в связи с очередным проходом американского военного корабля через Тайваньский пролив.

"Действия США посылают неверные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, намеренно обостряя ситуацию в регионе, чем ставят под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива", - сказал он.

Он добавил, что китайские военные отслеживали и контролировали проход корабля на всем протяжении его следования через пролив.

Как ранее заявил Седьмой флот США, его эсминец с управляемыми ракетами во вторник совершил "обычный транзитный проход через Тайваньский пролив" в соответствии с международным правом.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Компании
Минoбороны РФ
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