Тактические учения танкистов из России и Лаоса пройдут в Приморье во второй половине 2021

Танки Т-72МС армии Лаоса в ходе совместных российско-лаосских учений "Ларос-2019" на лаосском полигоне Бан Пэн, декабрь 2019 года.

Все иностранные участники манёвров "Ларос-2021" будут привиты от COVID-19

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Российско-лаосские военные учения пройдут во втором полугодии текущего года на территории Приморского края, сообщил командующий Пятой общевойсковой армией генерал-майор Алексей Подивилов.

"Во втором полугодии 2021 года планируется совместное тактическое учение танковых подразделений объединения и народных вооружённых сил Лаосской Народно-Демократической Республики "Ларос-2021" на общевойсковом полигоне Сергеевский (Приморский край - ИФ)", - сказал Подивилов в интервью, которое публикует в среду газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Командарм отметил, что такие учения пройдут впервые.

Он сообщил, что "для недопущения распространения коронавирусной инфекции все представители дружественной страны будут привиты".

Отвечая на вопрос о поступлении в объединение новых образцов вооружения, военачальник сообщил, что, "в частности, по гособоронзаказу в текущем году были получены для подразделения специального назначения современные бронированные автомобили "Тайфун", которые представляют собой модуль на 16 человек с повышенной защищённостью и проходимостью".