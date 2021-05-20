В Пентагоне заявили об отсутствии запроса от Израиля на военную помощь

Израиль не обращался к Соединенным Штатам за дополнительной военной поддержкой для проведения операций по борьбе с палестинскими радикалами. Об этом во вторник, 18 мая, заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Выступление опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

«Они (власти Израиля — Ред.) не обращались за дополнительной помощью. Мы по-прежнему поддерживаем право Израиля защищать себя и своих граждан. Как вы знаете, у нас крепкие двусторонние военные отношения с Израилем, и они не претерпели каких-либо изменений в этой связи», — отметил он.

Говоря о нынешнем обострении палестино-израильского конфликта, Кирби подчеркнул, что США видят жертвы с двух сторон и их число продолжает расти.

18 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против радикалов в секторе Газа будет длиться несколько дней. Израильский премьер на встрече с мэрами населенных пунктов, расположенных на юге Израиля близ сектора Газа, предупредил, что если после завершения операции из сектора Газа продолжатся пуски ракет, то реакция будет очень жесткой.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что принцип «два государства для двух народов» является наилучшим решением для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Он предполагает, что Израиль должен вернуться в границы, существовавшие до арабо-израильской войны 1967 года.

Также во вторник президент России Владимир Путин заявил о том, что насилие между Палестиной и Израилем надо прекратить. Российский лидер указал на то, что такие вспышки конфронтации между этими государствами уже привели к большому числу жертв, в том числе и детских.

Накануне Палестина поддержала инициативу Москвы созвать «ближневосточный квартет» с расширенным составом участников. При этом, как сообщил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани, против выступают США.

Расширенный формат предложило Министерство иностранных дел России. Он предполагает встречу 4 + 4 + 2 + 1 (Россия, США, ООН, ЕС + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина, Израиль + Саудовская Аравия).

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселение нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Между сторонами начались ракетные обстрелы.