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Интерфакс-АВН

США сформировали "тайные войска" численностью около 60 тыс. человек - СМИ

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ВС США
ВС США.
Источник изображения: Thibault Camus/AP

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США за минувшее десятилетие создало законспирированный род войск численностью около 60 тыс. человек, в задачу которых входит как борьба с терроризмом, так и противостояние с такими державами как РФ и КНР, сообщает журнал Newsweek.

Эта информация стала результатом двухлетнего расследования, которое, в частности, включало в себя интервью с участниками этой программы и лицами, принимающими решения в оборонной сфере США.

По данным Newsweek, в этом роде войск - числом в 10 раз больше аналогичных сил ЦРУ - несут службу как непосредственно военнослужащие, так и оперативники под гражданским прикрытием, иногда в коммерческих предприятиях или консалтинговых фирмах, и все они действуют и в реальной обстановке, и в киберпространстве. В этой "секретной негласной армии" также задействованы гражданские лица и подрядчики, "работающие под фальшивыми именами; это частично естественный результат роста секретных специальных сил, но также и обдуманный ответ на сложности поездок и действий во все более транспарентном мире".

"Сокрытие личностей (служащих этих сил, - "ИФ") стоит в центре борьбы с терроризмом, но также является частью переориентации Пентагона на конкуренцию с великими державами Россией и Китаем", - пишет издание, уточняя, что речь идет о борьбе "ниже уровня вооруженного конфликта" и о боевых действиях "в серой зоне".

К программе привлечены около 130 частных компаний, десятки малоизвестных и тайных правительственных организаций. Компании затрачивают в год на действия "армии" свыше $900 млн: в расходы входит создание фальшивой документации, оплата счетов оперативников, действующих под вымышленными именами, производство оборудования, затрудняющего отслеживание и идентификацию агентов, создание аппаратуры для фотографирования и прослушки в самых труднодоступных частях Африки и Ближнего Востока.

При этом служащие этих сил не только действуют против террористов в разных районах от Пакистана до Западной Африки, но "во все большей степени работают в непризнанных "горячих точках", в том числе за "линией фронта" в местах типа Северной Кореи и Ирана".

Newsweek также указывает на важность киберпространства для этих сил: "использующие новейшие технологии кибербойцы и специалисты по сбору разведданных", скрывая свои личности, ведут поиски высокоценных целей, собирают информацию в публичном доступе и проводят кампании по влиянию и манипуляции социальными сетями.

"Стремительный рост информационных операций Пентагона при всем этом привел к появлению тысяч шпионов, ведущих повседневную активность под видом различных выдуманных личностей - это тип нечистоплотных операций, которые США открыто осуждают, когда российские и китайские шпионы делают то же самое", - подчеркивает Newsweek.

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Иран
Китай
КНДР
Пакистан
Россия
США
Проекты
Кибербезопасность
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