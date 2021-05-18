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Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО

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Радиолокационная станция «Воронеж-М»
Радиолокационная станция «Воронеж-М».
Источник изображения: vz.ru

ЦАМТО, 17 мая. Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО.

Как говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, "принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера".

Как отмечает "РИА Новости", согласно тексту соглашения, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС РФ. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана. Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.

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