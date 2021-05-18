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Известия.ru

США поставят оружие Израилю на $735 млн на фоне обострения в секторе Газа

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Израиль и Соединенные Штаты подписали сделку на поставку американских вооружений на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает 17 мая Jerusalem Post.

Сумма сделки составит $735 млн. Договоренность одобрена в понедельник президентом США Джо Байденом.

«Сделка будет в первую очередь сосредоточена на приобретении Израилем у США ракет точного наведения и специальных боеприпасов», — говорится в публикации.

Ранее в понедельник генштаб Израиля решил продолжить нанесение ракетных ударов по военным целям палестинских радикалов на территории сектора Газа. Также армия страны сообщила о ликвидации командира северного подразделения подразделения террористической организации «Исламский джихад Палестины» (некоторые организации «Исламского джихада» запрещены в России) Абу Харбида.

По данным ВС Израиля, с 10 мая из сектора Газа было выпущено 3150 ракет, из которых около 460 упали в самом анклаве. При этом военные уточнили, что ПВО «Железный купол» перехватывает порядка 90% снарядов.

Кроме этого в этот же день армия Израиля атаковала систему тоннелей правящего в секторе Газа исламистского движения ХАМАС, было поражено 15 км подземных сооружений на севере анклава.


Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

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Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
Железный купол
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