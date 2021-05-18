Новейшие ЗРК "Бук-М3" в разы повысили боевые возможности зенитно-ракетного соединения в Алтайском крае

ЦАМТО, 17 мая. Новейшие ЗРК "Бук-М3", поступившие на вооружение зенитно-ракетного соединения в Алтайском крае, позволили повысить боевые возможности соединения более чем в 5 раз без увеличения штатно-должностного состава военнослужащих.

Зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности на территории Центрального военного округа (ЦВО) в декабре 2020 года. Церемония заступления на боевое дежурство была приурочена к 105-летию со дня образования первой организованной системы противовоздушной обороны России.

"Огневые возможности бригады столь существенно возросли в связи с возросшим количеством целевых каналов, а максимальная дальность поражения воздушных целей увеличилась более чем в два раза, а это, в свою очередь, позволяет более эффективно прикрыть свой командный пункт, соединения и воинские части общевойскового объединения от средств воздушного нападения противника, его высокоточного оружия, а также защитить объекты военной и промышленной инфраструктуры нескольких сибирских регионов", – отметил командующий общевойсковым объединением ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3" предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс "Бук-М3" по ряду параметров, в том числе вероятности поражения целей, превзошел зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300, а дальность его действия достигает 70 км, что на 25 км превосходит параметры предыдущих модификаций ЗРК "Бук". Максимальная высота стрельбы – 35 км. Кроме того, он может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 км, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.