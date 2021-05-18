Войти
ЦАМТО

Новейшие ЗРК "Бук-М3" в разы повысили боевые возможности зенитно-ракетного соединения в Алтайском крае

1165
0
+3
Самоходная установка Бук-М3
Самоходная установка Бук-М3.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России /

ЦАМТО, 17 мая. Новейшие ЗРК "Бук-М3", поступившие на вооружение зенитно-ракетного соединения в Алтайском крае, позволили повысить боевые возможности соединения более чем в 5 раз без увеличения штатно-должностного состава военнослужащих.

Зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности на территории Центрального военного округа (ЦВО) в декабре 2020 года. Церемония заступления на боевое дежурство была приурочена к 105-летию со дня образования первой организованной системы противовоздушной обороны России.

"Огневые возможности бригады столь существенно возросли в связи с возросшим количеством целевых каналов, а максимальная дальность поражения воздушных целей увеличилась более чем в два раза, а это, в свою очередь, позволяет более эффективно прикрыть свой командный пункт, соединения и воинские части общевойскового объединения от средств воздушного нападения противника, его высокоточного оружия, а также защитить объекты военной и промышленной инфраструктуры нескольких сибирских регионов", – отметил командующий общевойсковым объединением ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3" предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс "Бук-М3" по ряду параметров, в том числе вероятности поражения целей, превзошел зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300, а дальность его действия достигает 70 км, что на 25 км превосходит параметры предыдущих модификаций ЗРК "Бук". Максимальная высота стрельбы – 35 км. Кроме того, он может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 км, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бук-M3
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Бук ЗРК
Похожие новости
26.04.2021
Концерну "Алмаз - Антей" исполнилось 19 лет
02.10.2020
День Сухопутных войск России
03.01.2020
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м
07.09.2018
Охотник за "Томагавками". На что способен новый зенитный комплекс "Бук-М3"
22.02.2017
"Ратники" идут
29.12.2015
В Вооруженных Силах России отметили 100-летие войсковой ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран