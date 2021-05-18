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Интерфакс-АВН

Парламентская Ассамблея ОДКБ пройдет 1 июля - Володин

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Очередное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ состоится 1 июля, сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном.

"В ближайшее время, надеюсь, встретимся уже и в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая состоится первого июля", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что в ходе разговора с армянским коллегой в том числе обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

"Наш президент много сделал, чтобы остановить этот конфликт, который мог перерасти в жуткую ситуацию", - сказал Володин.

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Армения
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ОДКБ
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