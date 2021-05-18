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ТАСС

Анну Кикину включили в экипаж на подготовку к полету на МКС в 2022 году

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Анна Кикина
Анна Кикина.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

В экипаж МКС-67 также включены Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина включена в экипаж на подготовку к экспедиции МКС-68, старт которой намечен на 2022 год. Об этом говорится на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

Согласно информации, представленной на сайте ЦПК, весной 2022 года в составе МКС-66 на борт Международной космической станции должны отправиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В экипаж МКС-67 включены Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. В состав следующей за ними экспедиции (МКС-69) - Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев.

В июне прошлого года командир отряда космонавт Олег Кононенко сообщил, что единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса может полететь на орбиту осенью 2022 года. В марте этого года Кикина сообщила, что точной информации о ее полете пока нет, она ждет назначения в экипаж.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
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