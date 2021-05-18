На армяно-азербайджанской границе наблюдается рост напряженности - Пашинян

Армения активирует процедуры в рамках ОДКБ и союзнической системы с РФ

Ереван. 17 мая. ИНТЕРФАКС - На границе Армении и Азербайджана наблюдается рост напряженности, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"На некоторых участках армяно-азербайджанской границы наблюдается рост напряженности и определенные тенденции роста агрессивности ВС Азербайджана", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, кроме мероприятий по обеспечению внутренней безопасности, "Армения еще более активирует процедуры реагирования, предусмотренные Договором о коллективной безопасности ОКДБ и армяно-российской стратегической системой".

Пашинян сообщил, что в понедельник состоялось очередное заседание Совета безопасности по ситуации в Сюникской области Армении после ввода на армянскую территорию ВС Азербайджана.

По его словам, с 14 мая некоторые группы военнослужащих Азербайджана покинули территорию Армении.

"Такой процесс был и вчера вечером, есть предпосылки, что и сегодня может быть. Но сложившуюся с 12 мая военно-политическую обстановку считаю неизменной, больших изменений нет. Наша позиция однозначна - азербайджанские военные должны покинуть территорию Армении", - отметил Пашинян.