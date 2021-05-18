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Интерфакс-АВН

Китай выступает за незамедлительное прекращение огня Израилем и Палестиной - глава МИД КНР

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Дым над домами в Израиле – следы от ударов палестинских ракет
Дым над домами в Израиле – следы от ударов палестинских ракет.
Источник изображения: ZUMA/ТАСС

Он подтвердил готовность КНР предоставить площадку для переговоров

Пекин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - С призывом к мировому сообществу принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта между Палестиной и Израилем обратился министр иностранных дел КНР Ван И.

"Прекращение эскалации израильско-палестинского конфликта, который привел к большому числу жертв, в том числе среди женщин и детей, является критическим неотложным. Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации, нагнетания нестабильности в регионе, для обеспечения жизни и безопасности местного населения", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

Министр сказал, что Китай решительно осуждает акты насилия в отношении гражданских лиц и вновь настоятельно призывает обе стороны конфликта немедленно прекратить военные и враждебные действия, которые ведут к ухудшению ситуации. К ним он отнес запуск с территории сектора Газа в сторону Израиля начиненных взрывчаткой воздушных шаров, воздушные удары, наземные атаки и ракетные обстрелы.

"В частности, Израиль должен проявлять сдержанность, эффективно выполнять соответствующие резолюции ООН, прекратить разрушение палестинских домов, изгнание палестинского народа, расширение поселений, насилие, угрозы и провокации в отношении мусульман, а также сохранять и уважать исторический статус-кво религиозных святынь в Иерусалиме", - подчеркнул Ван И.

Он сообщил, что Китай вместе с другими странами работал над подготовкой заявления для прессы председателя Совета безопасности.

"Однако вызывает сожаление тот факт, что Совет до сих пор не смог высказать единодушного мнения из-за препятствий со стороны только одной страны", - сказал он.

Китайский министр заявил: "Мы призываем Соединенные Штаты взять на себя ответственность, занять справедливую позицию и присоединиться к большинству членов международного сообщества в поддержке Совета безопасности в выполнении им надлежащей роли в смягчении ситуации, восстановлении доверия и политическом урегулировании".

Одновременно он отметил, что Пекин "подтверждает свое приглашение миротворцам Палестины и Израиля прибыть в Китай для диалога и проведения прямых переговоров".

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