Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал

Авиацию Балтфлота усилят двумя истребителями Су-30СМ

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Армейский корпус Балтийского флота получил более 80-ти новых боевых машин пехоты БМП-3, сообщил командующий флотом адмирал Александр Носатов.

"Недавно на вооружение дислоцированного в Калининграде мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота поступили более 80 современных боевых машин пехоты БМП-3. Личный состав полка уже полным ходом осваивает новую технику", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава, огневой поддержки подразделений, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей.

По словам Носатова, авиация Балтфлота получит в этом году два новых истребителя поколения "4+" Су-30СМ.

Су-30СМ - двухместный истребитель, разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут". Су-30СМ серийно поставляют в войска с 2013 года.

Носатов сообщил, что готовятся к швартовым испытаниям построенные для Балтфлота новые малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631 "Козельск" и "Град". Флот получил два патрульных катера проекта 21980, сказал он.

Пресс-служба Балтфлота РФ в прошлом году и в этом году сообщала, что 11-й армейский корпус в Калининградской области получил партии модернизированных танков Т-72Б3М и новых БМП-3.

В декабре 2020 года Носатов заявил, что в Калининградской области формируется новая дивизия в ответ на наращивание сил НАТО у российских границ.

"Прежде всего, это обусловлено наращиванием войск НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области, на территории которой дислоцируются основные силы Балтийского флота", - сказал тогда Носатов.

"Сегодня к границам российского эксклава стянуты одна бронетанковая, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, а также другие ударные части и подразделения. В ответ на эту угрозу руководство Вооружённых сил вынуждено принимать ответные меры. Одной из них стало формирование полноценной мотострелковой дивизии, вошедшей в состав армейского корпуса Балтийского флота", - сказал командующий.

По его словам, новая дивизия включает в себя мотострелковые, артиллерийский и танковый полки.

13 мая этого года газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны РФ, сообщила, что формирование в Калининградской области новой мотострелковой дивизии завершат осенью.

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру на западном направлении, в частности, в Калининградской области.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в городе Черняховск.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В июле 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтфлота.