Войти
Интерфакс-АВН

Балтфлот готовится к стратегическому учению "Запад-2021" на фоне роста активности НАТО - командующий

790
0
0
Александр Носатов
Александр Носатов.
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот России примет участие в запланированных на сентябрь российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2021", сообщил командующий флотом адмирал Александр Носатов.

"Наиболее масштабным мероприятием и венцом боевой учебы сил и войск флота в летнем периоде обучения станут совместные российско-белорусские учения "Запад-2021", в которых Балтийский флот примет непосредственное участие", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

10-16 сентября Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран.

Носатов заявил о росте активности НАТО в районе Балтики.

"В регионе на постоянной основе действуют две группы объединённых военно-морских сил стран НАТО, численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. В Балтийском и Северном морях несут постоянное боевое дежурство эсминцы УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС США типа "Арли Бёрк", входящие в систему европейского ПРО", - сказал он.

"В планах у НАТО проведение в регионе более 20 учений, включая крупномасштабные, в ходе которых корабельная группировка может быть увеличена до 30-40 кораблей", - сообщил Носатов.

По его словам, в этом году страны НАТО совместно со Швецией и Финляндией проведут учение "Northern Сoasts - 2021", где будет задействована группировка численностью до 30 кораблей и 40 самолётов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Финляндия
Швеция
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
18.05.2021
Балтфлот заявил о регулярном дежурстве эсминцев США в Балтийском и Северном морях
03.06.2020
Sieci (Польша): Польша в опасности
15.09.2017
Стратегическое запугивание (IR, Латвия)
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
20.06.2014
Дипломатия истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:22
  • 3
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран