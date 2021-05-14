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Интерфакс-АВН

ВМФ России получит фрегат "Адмирал Головко" в 2022 году - командующий Северным флотом

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Находящийся в стадии достройки на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" с заводским номером 923, который, видимо, получит первые дизель-газотурбинные агрегаты М55Р полностью российского производства. Са
Находящийся в стадии достройки на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" с заводским номером 923, который, видимо, получит первые дизель-газотурбинные агрегаты М55Р полностью российского производства. Санкт-Петербург, 12.11.2020.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Североморск. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Российский ВМФ получит фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" в 2022 году сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Уже в следующем году прием очередного корабля, он будет носить имя легендарного полководца Великой Отечественной войны, командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко", - сказал Моисеев на брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что корабли данного проекта уже имеют опыт дальних походов, успешно себя зарекомендовали, подтвердили все заложенные характеристики. "С принятием на вооружение современного оружия, конечно, повысят все свои характеристики", - отметил адмирал.

По его словам, в среднесрочной перспективе фрегаты типа "Адмирала Горшкова" (проект 22350) будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота.

В начале февраля текущего года глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил "Интерфаксу", что работа по новым фрегатам с высокоточным оружием - "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" - идёт без нарушения графика.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

"Адмирал Головко" спущен на воду в мае 2020 года. Как сообщало предприятие "Северная верфь", швартовые испытания фрегата "Адмирал Головко" начнутся в июне 2021 года. На ходовые испытания фрегат планируется вывести в начале 2022 года, осенью того же года передать в состав ВМФ.

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Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Ка-27
П-800 Оникс
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2020-й год
22350
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