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Интерфакс-АВН

Боевой потенциал российской армии в Арктике гарантирует военную безопасность страны - адмирал Моисеев

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Командующий Северным флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев
Командующий Северным флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Североморск. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Вооружённые силы России развернули в Арктике группировку сил и средств, которая надёжно обеспечивает военную безопасность РФ, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге в четверг.

"В настоящее время в Арктике развернута группировка сил и войск, способная адекватно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы. Северный флот способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность Российской Федерации в Арктическом регионе", - сказал военачальник.

По его оценке, Северный флот эффективно обеспечивает военную и экономическую безопасность России не только в арктическом регионе, но и в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности.

Адмирал отметил также, что вместе с поддержанием высокой боевой готовности личный состав Северного флота на регулярной основе решает задачи оказания помощи и спасания на море, в том числе на трассе Северного морского пути, обеспечения безопасности судоходства и экологической безопасности в Арктике.

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