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Интерфакс-АВН

ОДКБ готова предпринять меры, предусмотренные уставом Организации, при обострении на армяно-азербайджанской границе - пресс-секретарь

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Нагорно-Карабахский конфликт
Нагорно-Карабахский конфликт.
Источник изображения: invoen.ru

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе, при дальнейшем ее обострении готовы предпринять меры, предусмотренные Договором о коллективной безопасности, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ", - заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону складывающуюся ситуацию с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и и.о. министра иностранных дел республики Арой Айвазяном.

В ОДКБ отметили, что постоянный и полномочный представитель Армении при Организации Виктор Биягов сообщил об инциденте в ходе заседания Постоянного совета ОДКБ 13 мая.

"По мнению армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана нарушили границу и углубились на армянскую территорию на несколько километров", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщили в пресс-службе МИД Армении, Биягов на заседании "отметил, что осуществленная Азербайджаном провокация является прямым посягательством на суверенную территорию Армении и серьезной угрозой для региональной безопасности и стабильности".

Власти города Горис Сюникской области сообщили в среду 12 мая о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что действия Азербайджана - "это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана".

Бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян сообщил, что в зоне инцидента действуют российские военные, которые "ведут переговоры с азербайджанцами, чтобы те вернулись на исходные позиции".

Черное озеро находится в Сюникской области, близ населенных пунктов Сисиан, Горис и Ишханасар, большая часть озера находится на территории Армении.

В октябре 2020 года Зась сообщал, что ОДКБ может вмешаться в военный конфликт в Карабахе в случае угрозы суверенитету Армении или прямого военного нападения на нее.

"Два пороговых рубежа (следует) рассматривать. Первое - это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого государства-члена ОДКБ... Второй такой случай - в случае агрессии, то есть военного нападения. Это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная. В таких случаях запускается режим реагирования ОДКБ", - отметил Зась.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
Проекты
2020-й год
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