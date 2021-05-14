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Интерфакс-АВН

НАТО наращивает боевой потенциал у российских границ в Арктике - командующий Северным флотом РФ

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Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee

Адмирал назвал действия НАТО провокационными и заявил, что они негативно влияют на систему региональной безопасности

Североморск. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс наращивает военную активность у российских границ в Арктике, заявил в четверг командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей. Практически этого не было со времён Второй Мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США", - сказал Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов, который прошёл на атомном ракетном крейсере "Пётр Великий".

По оценке военачальника, интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединённых вооруженных сил (ОВС) НАТО у российских границ в Арктике возросла, что оказывает негативное влияние на систему региональной безопасности.

"При этом происходит смещение районов их проведения к границам РФ. Существенно возросла интенсивность полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США", - отметил адмирал.

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