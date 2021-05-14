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Военно-промышленный курьер

В наших планах присоединять Донбасс нет - Песков

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Кремле опровергли информацию о планах России присоединить Донбасс, которая, по утверждению агентства Bloomberg, содержится в одном из документов Евросоюза.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материалы, которые, по информации Bloomberg, должны быть представлены на саммит ЕС в конце мая.

Bloomberg утверждает, что, согласно этому документу, действия России направлены на «фактическую интеграцию» неподконтрольных Киеву территорий Украины, сообщает Интерфакс. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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