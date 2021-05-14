Объекты "противника" уничтожены ракетами "Искандер-М" на учениях под Калининградом - Балтфлот

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" отработали уничтожение важных объектов условного противника на учениях в Калининградской области, сообщил в четверг Балтийский флот (БФ).

"Получив координаты, расчёты ОТРК "Искандер-М" уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет", - сказано в сообщении.

В ходе учений расчёты ОТРК "Искандер-М" совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам и пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, условно зараженных районов и маневрированием в ограниченном пространстве, информирует штаб БФ.

По его данным, в учениях были задействованы около 100 военнослужащих, свыше 20 единиц техники ракетного соединения армейского корпуса флота.

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришел на смену оперативно-тактическому комплексу "Точка-У".