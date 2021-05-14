ВМС Португалии оценивают возможность приобретения транспорта снабжения из состава ВМС Испании

ЦАМТО, 13 мая. Командование ВМС Португалии в апреле направило на военно-морскую базу "Ферроль" (Ла-Корунья) комиссию для оценки технического состояния универсального транспорта снабжения (A-14) "Патиньо" ВМС Испании.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на Voz de Galicia, командование ВМС Португалии оценивает возможность приобретения "Патиньо" из состава ВМС Испании для использования в качестве замены устаревшего танкера-заправщика (A5210) "Беррио", снятого с вооружения 1 июня прошлого года после двух серьезных поломок. По оценке, проведение ремонта данного судна было нерентабельным.

В итоге командование летом прошлого года заявило о намерении приобрести в Испании судно для замены "Беррио" в соответствии с положениями "Закона о военных программах на 2019-2030 гг.".

Прибывшая в Испанию комиссия ознакомилась с состоянием судна и оценила его возможности в ходе выхода в море. Как ожидается, построенный компанией Navantia на предприятии в Ферроле в середине 1990-ых гг. (A-14) "Патино" обеспечит потребности ВМС Португалии в снабжении судов флота в море до завершения реализации проекта строительства нового транспорта снабжения.

Поскольку Португалия не входит в число стран НАТО с высокой долей расходов на оборону, вариант покупки бывшего в эксплуатации "Патиньо" является наиболее вероятным.

Согласно Voz de Galicia, общая стоимость продажи оценивается в 80 млн. евро. При этом называется и альтернативное решение – временная передача "Патиньо" в состав ВМС Португалии. В этом контексте упоминается прецедент временной передачи фрегата (F-105) "Кристобаль Колон" ВМС Испании в состав ВМС Австралии в 2017 году для подготовки экипажей эсминцев класса "Хобарт".

Тем не менее, вариант покупки "Патиньо" считается более вероятным. В 1993 году португальский флот аналогичным образом приобрел построенный в 1969 году танкер-заправщик (A5210) "Беррио" из состава ВМС Великобритании, где он носил наименование (A270) "Блю Ровер".

Ранее галисийские профсоюзы оказывали давление на правительство Испании, лоббируя постройку нового транспорта для замены "Патиньо" в целях обеспечения работой предприятия в Ферроле в связи с задержкой программы строительства фрегатов F-110. В сентябре 2020 года министр обороны Маргарита Роблес заявила, что закупка нового транспорта снабжения "все еще не входит в краткосрочные планы". В случае, если "Патиньо" будет продан Португалии, проект с высокой долей вероятности будет реализован, поскольку иначе в составе испанского флота останется только один транспорт снабжения (A-15) "Кантабрия", что существенно сократит возможности ВМС Испании.