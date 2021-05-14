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Специалист оценил объемы космического мусора и его опасность для землян

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Источник изображения: Фото: European Space Agency / Shutterstock / REX

Объемы космического мусора более чем в два раза превышают число действующих космических аппаратов, сообщил ТАСС начальник информационно-аналитического центра «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас.

По словам специалиста, сейчас на околоземных орбитах находится около семи тысяч тонн космического мусора и трех тысяч тонн действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию. Точное количество уже бесполезных аппаратов и их частей неизвестно, но по оценкам оно может достигать от ста тысяч до миллиона. При этом обнаружить и отследить с Земли можно только менее пяти процентов из них.

Бакарас добавил, что наиболее засорено околоземное пространство высотой до двух тысяч километров, которое чаще всего и используется для работы космических аппаратов. Часть космического мусора может представлять опасность и для Земли — при неконтролируемом сходе с орбиты и неполном сгорании в плотных слоях атмосферы обломки могут упасть на людей.

В «ЦНИИмаш» отметили, что в прошлом году МКС дважды корректировал свою орбиту, чтобы не столкнуться с космическим мусором. В среднем в год фиксируется около 4,5 тысячи опасных сближений станции с мусором.

В ведении «ЦНИИмаш» находится автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая следит в том числе и за мусором на орбите.


Антон Похиляк

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