Новая дивизия под Калининградом будет окончательно сформирована осенью - СМИ

Россия усиливает свою группировку под Калининградом – там формируется новая мотострелковая дивизия.

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Формирование в Калининградской области новой мотострелковой дивизии завершат осенью, сообщила в четверг газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

"Сейчас в Калининградской области завершается формирование 18-й мотострелковой дивизии. Ее укомплектование и перевооружение планируется закончить осенью", - сообщила газета.

Как сообщал "Интерфакс", новая дивизия усилит сформированный в 2016 году 11-й армейский корпус Балтфлота РФ.

По данным "Известий", основу новой дивизии составила переформированная 79-я гвардейская мотострелковая бригада. На ее базе развернут 79-й мотострелковый полк, а также части и подразделения боевого обеспечения - отдельный батальон связи, разведывательный и инженерно-саперный. В состав дивизии вошли вновь сформированные 275-й и 280-й мотострелковые полки, а также 11-й танковый полк.

Пресс-служба Балтфлота РФ в прошлом году и в этом году сообщала, что 11-й армейский корпус в Калининградской области получил партии модернизированных танков Т-72Б3М и новых боевых машин пехоты БМП-3.

28 апреля пресс-служба Балтфлота РФ сообщила, что командующий флотом адмирал Александр Носатов вручил командирам вновь сформированных мотострелковых полков армейского корпуса исторические знамена 275-го и 280-го стрелковых полков.

В декабре 2020 года командующий Балтийским флотом заявил, что формирование новой мотострелковой дивизии в Калининградской области стало ответом на наращивание сил НАТО у российских границ.

"Прежде всего, это обусловлено наращиванием войск НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области, на территории которой дислоцируются основные силы Балтийского флота", - сказал тогда Носатов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Сегодня к границам российского эксклава стянуты одна бронетанковая, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, а также другие ударные части и подразделения. В ответ на эту угрозу руководство Вооружённых сил вынуждено принимать ответные меры. Одной из них стало формирование полноценной мотострелковой дивизии, вошедшей в состав армейского корпуса Балтийского флота", - сказал командующий.

По его словам, новая дивизия включает в себя мотострелковые, артиллерийский и отдельный танковый полки.

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру на западном направлении, в частности, в Калининградской области.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в городе Черняховск.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").