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Интерфакс-АВН

Пашинян назвал действия Азербайджана в Сюникской области посягательством против суверенной территории Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Ереван. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян назвал действия Азербайджана в Сюникской области посягательством против суверенной территории республики, выступив за переговорное решение проблемы.

"Утром ВС Азербайджан перешли государственную границу в районе Черного озера, углубившись на 3,5 километра, пытаясь взять в окружение Черное озеро. Эти действия недопустимы для Армении, это посягательство против суверенной территории Республики Армения. Конечно, это отдельная тема, почему подобные действия стали возможны, но это по своему характеру диверсионный переход. ВС Армении отреагировали на эти события, были проведены необходимые тактические передвижения и другие действия", - сказал Пашинян на заседании Совета безопасности, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, действия ВС Азербайджана не были сопряжены с применением огнестрельного оружия.

"Они пытались обосновать свои действия какими-то картами, которые являются фальшивыми, так как в нашем распоряжении есть карта, утвержденная Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, показывающая, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном. Тем не менее, сложившаяся ситуация неприемлема, Армения не может смириться с этой ситуацией, но, учитывая обстановку, приоритетом является решение проблемы путем переговоров, дипломатическим путем. Но этой один из вариантов", - отметил Пашинян.

Он заявил, что ситуация близка к кризису.

"Но в любом случае следует сохранять хладнокровие, быть последовательными в защите наших государственных и национальных интересов", - сказал Пашинян.

Черное озеро находится в Сюникской области, близ населенных пунктов Сисиан, Горис и Ишханасар, большая часть озера находится на территории Армении.

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Страны
Азербайджан
Армения
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