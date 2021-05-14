Евросоюз считает, что Россия стремится де-факто интегрировать часть Украины - СМИ

Брюссель. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз утверждает, что Россия пытается постепенно поглотить части восточной Украины, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем на этой неделе государствам-членам.

В этом документе, по данным агентства, "ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".

Как следует из сообщения, Европейская внешнеполитическая служба подготовит доклад по этому вопросу.

В документе ЕС представлены варианты, которые Евросоюз может предпринять "для повышения устойчивости Украины к российской агрессии", в том числе "усиление поддержки в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации".

Речь идет также о помощи украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса".

Предлагается содействие в повышении энергетической безопасности для снижения зависимости от России; усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса; рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Согласно документу, дальнейшие санкции ЕС против России будут зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".