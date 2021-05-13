«Наша разведка лучше» - Израиль

«Наши истребители вместе со службой безопасности ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Каоги (глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС) и его заместителя Ваила Иссу (глава контрразведки). Похоже, наша разведка лучше», - говорится в сообщении, опубликованном на странице армии Израиля в твиттере.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

«В ответ на сотни ракет, пущенных по Израилю за последние 24 часа, армия обороны Израиля нанесла удары по ряду важных террористических целей и боевикам-террористам по всему сектору Газа, что стало нашим самым мощным ударом с 2014 года. В настоящее время мы наносим новые удары по террористическим объектам в Газе», - говорится сообщении армейской пресс-службы в твиттере.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Бенни Ганц выступили с совместным заявлением, заявив, что насилие будет продолжаться в течение некоторого времени.

«ХАМАС и «Исламский джихад» заплатили и будут продолжать платить за свои действия», - говорится в заявлении.

Интерфакс отмечает, что начгенштаба армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа - погибли десятки палестинских боевиков.