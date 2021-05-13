На верфи в Конкарно спущен на воду третий патрульный корабль OPV-87 для ВМС Аргентины

ЦАМТО, 12 мая. Как сообщила французская компания Naval Group, 10 мая на верфи в Конкарно (Бретань) состоялась церемония спуска на воду третьего из четырех заказанных ВМС Аргентины патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) – (53) "Сторни" (Storni).

Корабль был частично построен на предприятии Kership Lorient в Ланестере, а финальная сборка осуществлялась на предприятии Piriou Shipyards в Конкарно. Поставка "Сторни" ВМС Аргентины должна быть выполнена в октябре 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, 13 февраля 2019 года после получения начального платежа в размере 112,454 млн. евро компания Naval Group сообщила о вступлении в силу подписанного 22 июня 2018 года в Буэнос-Айресе контракта на поставку ВМС Аргентины четырех патрульных кораблей. Общая стоимость согласованной в 2018 году продажи оценивается в 319,034 млн. евро (363 млн. долл.).

Контракт предусматривает проведение ремонта, адаптацию в соответствии с требованиями ВМС Аргентины и поставку корабля "Л'Адруа" (из состава ВМС Франции), а также постройку во Франции трех новых патрульных кораблей OPV-87 ("Говинд") по улучшенному проекту. Они предназначены для патрулирования территориальных вод Аргентины, обеспечения безопасности на море, защиты морских ресурсов и выполнения других задач. Корабли адаптированы для их использования в холодных морях, омывающих Антарктиду.

Naval Group выступает генеральным подрядчиком поставки, руководит программой в целом, проектированием, а также интеграцией системы боевого управления Polaris. Компания адаптировала к требованиям ВМС Аргентины построенный в 2011 году "Л'Адруа". Он был передан командованию Военно-морских сил Аргентины 6 декабря 2019 года и переименован в (51) "Бушар". Постройку трех новых кораблей выполняет Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou).

Первый корабль новой постройки, "Пьедрабуэна", был передан ВМС Аргентины 13 апреля 2021 года. Он сходен с "Л'Адруа", но получил ряд модификаций для улучшения характеристик. Планируется, что оставшиеся корабли будут переданы заказчику в течение 2021-2022 гг.

Длина кораблей OPV-87 в варианте для ВМС Аргентины составляет 87 м, максимальная ширина – 14 м, водоизмещение – 1650 т. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями Anglo Belgian Corporation V12 (5,6 МВт) и развивает максимальную скорость 21 узел, дальность плавания – 7000 морских миль, автономность – 21 сутки, экипаж – 30-40 человек. На борту предусмотрены места для размещения дополнительно до 20 человек. Корабль оборудован взлетной площадкой для применения 10-тонного вертолета. На борту также могут быть размещены две 9-метровые надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB). Все четыре корабля будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем MARLIN-WS (Modular Advanced Remotely-controlled Lightweight Naval Weapon Station) компании Leonardo с 30-мм пушкой. Корпус кораблей усилен для их использования в холодных водах южных морей.