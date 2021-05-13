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Интерфакс-АВН

Военные атташе посольств Швеции, Дании и Норвегии в Киеве побывали в подразделениях украинской армии на линии соприкосновения в Донбассе

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Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine

Киев. 12 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Район проведения операции украинских военных в Донбассе посетили представители Киевской ассоциации военных атташе, сообщили в пресс-центре штаба операции.

"11 мая в районе операции Объединенных сил состоялся рабочий визит представителей военно-дипломатических учреждений иностранных государств. В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Швеции в Украине, атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Дании в Украине и атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Норвегии в Украине", - говорится в сообщении.

В штабе операции отметили, что заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил членов иностранной делегации с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе ООС.

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Страны
Дания
Норвегия
Украина
Швеция
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