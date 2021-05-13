Военные атташе посольств Швеции, Дании и Норвегии в Киеве побывали в подразделениях украинской армии на линии соприкосновения в Донбассе

Киев. 12 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Район проведения операции украинских военных в Донбассе посетили представители Киевской ассоциации военных атташе, сообщили в пресс-центре штаба операции.

"11 мая в районе операции Объединенных сил состоялся рабочий визит представителей военно-дипломатических учреждений иностранных государств. В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Швеции в Украине, атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Дании в Украине и атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Норвегии в Украине", - говорится в сообщении.

В штабе операции отметили, что заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил членов иностранной делегации с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе ООС.