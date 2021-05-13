Корабли Черноморского флота стали больше выходить в море из-за активности НАТО - командующий

Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму.

Ростов-на-Дону. 12 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Подготовка надводных кораблей и катеров Черноморского флота в зимний период обучения прошла в условиях интенсивного противодействия кораблям НАТО, действующим в Черном море, сообщил в интервью газете "Военный вестник Юга России" командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

"Наплаванность экипажей кораблей и катеров флота по количеству ходовых суток в зимнем периоде обучения увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и на 5% - у подводных лодок. Увеличение наплаванности экипажей кораблей по сравнению с 2020 годом объясняется проведением на флоте оперативного исследовательского учения в ходе противодействия кораблям НАТО, действующим в Чёрном море, а также вводом в состав сил постоянной готовности малого ракетного корабля "Грайворон"", - сказал Дворников.

Он отметил также высокую интенсивность подготовки в Каспийской флотилии, где проведено 44 тактических учения, а также два командно-штабных учения.