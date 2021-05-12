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Интерфакс-АВН

Россия должна выйти из Договора по открытому небу в интересах собственной безопасности - Володин

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) позволит обеспечить безопасность страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам выходить в любом случае необходимо. Все иное наносит ущерб нашей безопасности", - сказал Володин журналистам во вторник.

Он считает, что "если самолеты стран-сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь".

По мнению Володина, в случае невыхода РФ из ДОН "Прибалтика и некоторые европейские страны будут обо всем докладывать своему хозяину за океаном".

Во вторник президент РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

21 мая 2020 года прежний президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ДОН. 15 января 2021 года МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН.

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Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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