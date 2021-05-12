Прикрытый занавес: РФ готова вернуться в ДОН в случае участия в нем США

Но у американской стороны будут технические сложности с реализацией наблюдательных полетов, отмечают эксперты

Москва готова вернуться к исполнению Договора по открытому небу (ДОН), если администрация Джо Байдена захочет возобновить участие в нем Вашингтона, сообщили «Известиям» в Госдуме. Там также отметили, что выход России из соглашения отвечает национальным интересам страны, а возможное возвращение в ДОН потребует от РФ дополнительного времени и дискуссий. 11 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОНа из-за одностороннего выхода США из соглашения в период президентства Дональда Трампа. В Соединенных Штатах к 4 июля спишут оба специальных самолета, которые использовались для полетов над Россией, а потому американцы будут испытывать сложности с возможным исполнением ДОНа, отмечают специалисты. В отличие от США российские ВВС располагают современными самолетами Ту-214ОН, которые, по словам собеседников «Известий» в Минобороны, сейчас базируются на аэродроме Кубинка.

Шаг на сближение

Владимир Путин 11 мая внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОНа. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке на Совете ГД. В комитете Госдумы по обороне в разговоре с «Известиями» такой шаг президента назвали логичным.

— Америка вышла из этого договора в 2020 году в одностороннем порядке. По сути, два ключевых государства в ДОНе — Россия и США. Соединенные Штаты вышли, поэтому они не обязаны предоставлять нам возможность пролета над их территорией с целью контроля тех объектов, которые указаны в договоре. Однако, если мы не имеем такого права, то и мы не должны предоставлять такого права американцам, — отметил первый зампред комитета по обороне Александр Шерин.

Он подчеркнул, что имеющаяся у России спутниковая группировка позволит отслеживать «всё, что нам нужно, на территории США». Депутат также отметил, что если Штаты при президенте Байдене отменят решение Трампа, то и России следует вернуться к исполнению договора. В комитете по международным делам согласны с этой позицией, однако призывают учитывать ряд нюансов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

— Если Байден заявит о своем решении по возвращению в договор до того, как Госдума рассмотрит законопроект во всех чтениях, то тогда можно оставаться в ДОНе. Если же это (принятие закона. — «Известия») случится, то тогда мы должны будем провести полноценную экспертизу перспектив его действия в полном масштабе. Мы должны будем заслушать специалистов, провести слушания в Госдуме в закрытом и открытом режимах, — сообщил «Известиям» первый зампред комитета Дмитрий Новиков.

Он отметил, что по данному вопросу есть несколько точек зрения, поэтому возможный возврат к договору потребует дополнительных дискуссий.

Справка «Известий» ДОН был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Положения договора позволяют странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга. В конце ноября 2020 года Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе вышли из ДОНа. Россия в ответ также начала процесс выхода. Однако пока он не закончен, и наша страна продолжает выполнять положения договора.

Ранее в интервью «Известиям» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов рассказал о процедуре выхода России из ДОНа. Он отметил: после рассмотрения законопроекта в Госдуме и Совфеде «мы передадим официальную ноту о выходе России из ДОНа депозитариям договора — Венгрии и Канаде». Затем начнется шестимесячный срок, предшествующий фактическому выходу из договора.

В апреле в США призвали Россию предпринять шаги по «возвращению к соблюдению» ДОНа. Представитель Госдепа тогда отметил, что решение по будущему участию Штатов в договоре пока еще не принималось. Он также добавил, что Вашингтон активно изучает вопросы, связанные с соглашением, и консультируется с союзниками и партнерами.

Boeing OC-135B Источник изображения: Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Artyom Anikeev

Технические трудности

В случае возобновления полетов по программе открытого неба у американской стороны могут возникнуть серьезные технические трудности. До 4 июля США выведут из состава и спишут оба специальных самолета, которые использовались для полетов над Россией.

Американцы почти три десятилетия использовали для этих целей два борта OC-135B. Это специально модернизированные версии военно-транспортных Boeing C-135 Stratolifter. Главным оснащением воздушных наблюдателей были несколько фотокамер, приспособленных для детальной съемки с малых высот и панорамных снимков с больших. К началу 2020 года один из двух OC-135B в США успели переоснастить современными цифровыми фотокамерами по контракту стоимостью $44 млн. Но завершить испытания и пройти необходимую сертификацию для полетов в рамках договора самолет до разрыва соглашения не успел.

Большой возраст самолетов и сложность обслуживания их редкой аппаратуры регулярно приводили к неполадкам и задержкам в выполнении полетов. В июле 2016-го американскому OC-135B пришлось сделать вынужденную посадку в Хабаровске во время наблюдательной миссии над Сибирью. 7 мая 2021-го ВВС США провели торжественную церемонию списания первого ОС-135В с бортовым номером «72». А 4-го июня будет списан второй — он же последний — борт.

— Американские ВВС очень редко возвращают поставленные на хранение самолеты, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков. — За последние годы это было только дважды. Тогда в состав ВВС вернули два стратегических бомбардировщика В-52. С учетом возраста ОС-135В с большой долей вероятности эти машины с хранения уже не вернутся. И в дальнейшем они будут утилизированы.

Ту-214ОН Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В отличие от Соединенных Штатов российские ВВС располагают современными самолетами Ту-214ОН. По словам собеседников «Известий» в Минобороны, эти машины сейчас базируются на аэродроме Кубинка. Их техническое состояние позволяет вернуться к полетам над США в рамках открытого неба в любой момент.

Россия до середины 2010-х использовала для полетов по договору модернизированные Ту-154М-ЛК1 и Ан-30В. Затем были разработаны и построены два самолета Ту-214ОН. Они оснащены гораздо более совершенной аппаратурой по сравнению не только с отечественными предшественниками, но и американскими аналогами. Аппаратура позволяет вести съемку как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. Ту-214ОН несколько раз успели выполнить миссии над территорией Соединенных Штатов. В марте этого года один из самолетов произвел несколько учебных полетов в Крыму и Краснодарском крае.

Максим Ходыкин