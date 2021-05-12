"У стран НАТО две задачи". Военный эксперт об инциденте над Черным морем

Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе. В эфире радио Sputnik действия российских летчиков оценил военный эксперт Юрий Кнутов.

Российский истребитель Су-30 был поднят в небо для перехвата двух истребителей и самолета-заправщика ВВС Франции, приближавшихся к границе РФ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, входящем в пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что российские радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.

Поднятый в небо Су-30 идентифицировал их как самолеты тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик C-135 ВВС Франции. Экипаж российского истребителя сопроводил воздушные судна над акваторией Черного моря, говорится в сообщении.

В результате маневров нарушения российской границы допущено не было.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов прокомментировал инцидент.

"Наши войска противовоздушной обороны несут круглосуточное боевое дежурство, причем дежурство приравнивается к выполнению боевой задачи. Несут его радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска, истребительная авиация. Как только самолеты приближаются к нашей воздушной границе (если это не пассажирские самолеты, которые идут по определенной трассе), то они считаются потенциальными нарушителями, и на их перехват поднимаются истребители. В данном случае вдоль нашей границы летели самолеты НАТО – мы поднимаем наши перехватчики, которые следят за действиями этих разведчиков и препятствуют проникновению в наше воздушное пространство. Препятствуют в прямом смысле слова – физически, если потребуется. То есть перекрывают курс для залета на территорию России", – сказал Юрий Кнутов.

Он оценил действия российских летчиков.

"У стран НАТО две задачи: вскрыть нашу систему ПРО, записать характеристики излучений радиолокационных станций, станций наведения ракет, а второе – это измотать наших военнослужащих, которые несут боевое дежурство. Поэтому постоянно идут нарушения. Но наш личный состав подготовлен к таким нагрузкам. То, что мы действует достаточно жестко и решительно – это оправданно. Потому что цель преследуется со стороны НАТО отнюдь не благородная: собирается информация, готовятся к военным провокациям, а, может, и к военным действиям. Чтобы этого не допустить, мы такие разведывательные полеты срываем. Все это говорит о хорошем уровне подготовки и наших летчиков, и военнослужащих радиотехнических войск. А также о том, что наше небо находится на замке", – заключил военный эксперт.