Войти
РИА Новости

"У стран НАТО две задачи". Военный эксперт об инциденте над Черным морем

512
0
0
Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе. В эфире радио Sputnik действия российских летчиков оценил военный эксперт Юрий Кнутов.

Российский истребитель Су-30 был поднят в небо для перехвата двух истребителей и самолета-заправщика ВВС Франции, приближавшихся к границе РФ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, входящем в пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что российские радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.

Поднятый в небо Су-30 идентифицировал их как самолеты тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик C-135 ВВС Франции. Экипаж российского истребителя сопроводил воздушные судна над акваторией Черного моря, говорится в сообщении.

В результате маневров нарушения российской границы допущено не было.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов прокомментировал инцидент.

"Наши войска противовоздушной обороны несут круглосуточное боевое дежурство, причем дежурство приравнивается к выполнению боевой задачи. Несут его радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска, истребительная авиация. Как только самолеты приближаются к нашей воздушной границе (если это не пассажирские самолеты, которые идут по определенной трассе), то они считаются потенциальными нарушителями, и на их перехват поднимаются истребители. В данном случае вдоль нашей границы летели самолеты НАТО – мы поднимаем наши перехватчики, которые следят за действиями этих разведчиков и препятствуют проникновению в наше воздушное пространство. Препятствуют в прямом смысле слова – физически, если потребуется. То есть перекрывают курс для залета на территорию России", – сказал Юрий Кнутов.

Он оценил действия российских летчиков.

"У стран НАТО две задачи: вскрыть нашу систему ПРО, записать характеристики излучений радиолокационных станций, станций наведения ракет, а второе – это измотать наших военнослужащих, которые несут боевое дежурство. Поэтому постоянно идут нарушения. Но наш личный состав подготовлен к таким нагрузкам. То, что мы действует достаточно жестко и решительно – это оправданно. Потому что цель преследуется со стороны НАТО отнюдь не благородная: собирается информация, готовятся к военным провокациям, а, может, и к военным действиям. Чтобы этого не допустить, мы такие разведывательные полеты срываем. Все это говорит о хорошем уровне подготовки и наших летчиков, и военнослужащих радиотехнических войск. А также о том, что наше небо находится на замке", – заключил военный эксперт.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
KC-135
Mirage-2000
Су-30
Компании
Dassault
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
ЧФ
Похожие новости
12.05.2021
Российский истребитель перехватил три самолета НАТО над Черным морем
12.05.2021
Российский Су-30 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции
12.05.2021
Су-30 перехватил над Черным морем три военных самолета Франции
14.07.2010
Увидели, оценили, похвалили
06.07.2010
Garuda IV: Су-30МКИ и F-16D+ во французском небе – Air&Cosmos
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 11:06
  • 1
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
  • 12.05 10:18
  • 2
«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается
  • 12.05 09:55
  • 1
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 12.05 09:20
  • 2
Индустриализация двадцать первого века
  • 12.05 08:41
  • 117
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 12.05 08:01
  • 18
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 12.05 05:28
  • 20
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 12.05 04:46
  • 2
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 12.05 02:23
  • 2
Юрий Борисов: закупки новой планирующей авиабомбы "Дрель" начнутся в этом году
  • 12.05 01:53
  • 16
Гарант ядерной безопасности России
  • 11.05 20:53
  • 4
Техника Победы: что показали на парадах 9 мая в России
  • 11.05 19:26
  • 5
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 11.05 16:26
  • 6
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 11.05 15:24
  • 3
«Посланник» из будущего
  • 11.05 13:28
  • 62
В США рассказали о «культовых» российских танках