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ТАСС

Патрульный корабль "Василий Быков" отразил условный ракетный удар в Черном море

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Патрульный корабль "Василий Быков"
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник изображения: Минобороны РФ

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота в морских полигонах акватории Черного моря

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Экипаж патрульного корабля "Василий Быков" провел комплекс учений в Черном море, отразив условный ракетный удар и проведя артиллерийские стрельбы. Об этом во вторник сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"По замыслу учений в ходе выполнения задач в море корабельные средства наблюдения выявили применение оружия по кораблю. Расчеты ПВО боевых постов "Василия Быкова" отразили ракетный удар, произведенные с борта корабля условного противника, применив комплекс противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором этапе учений моряки отработали стрельбу из артиллерийского вооружения корабля по надводным целям в виде щитов-мишеней, а также по воздушным целям, которые имитировали сброшенные с самолетов морской авиации ЧФ светящиеся авиационные бомбы.

Уточняется, что экипаж "Василия Быкова" провел гранатометание для отработки действий по уничтожению подводных диверсионных групп условного противника во время стоянки на незащищенном рейде.

"Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота в морских полигонах акватории Черного моря", - сообщается в пресс-релизе.

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  • В новости упоминаются
Проекты
22160
Военные учения
ЧФ
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