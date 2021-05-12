Испытания модуля "Наука" займут еще около месяца - Роскосмос

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Испытания и подготовка к запуску к МКС нового модуля "Наука" займут около двух месяцев, сообщили в "Роскосмосе".

"В соответствии с графиком работ на техническом комплексе начинается цикл пневмовакуумных испытаний модуля "Наука", предназначенных для точного контроля высоких требований к герметичности крупногабаритных отсеков и бортовых систем в наземных условиях", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, испытания "рассчитаны на месячный срок". Будут проверены "герметичность корпуса, люков и стыковочных агрегатов, а также функционирование пневмогидросистем и наружных гидравлических контуров".

Кроме того, с модулем будут вестись работы по штатной подготовке изделия продолжительностью 54 дня.

Как пояснили в пресс-службе "Роскосмоса" работы будут вестись параллельно друг другу.

Запуск модуля "Наука" запланирован на июль 2021 года. До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.