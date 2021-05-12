Общее количество правонарушений в армии по итогам прошлого года снизилось на 7,4% - Шойгу

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Количество преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей по итогам прошлого года сократилось на четверть, общее количество правонарушений снизилось более чем на семь процентов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На 25 процентов сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На пятнадцать с половиной процентов уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он отметил, что благодаря совместно принимаемым мерам с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России по итогам прошлого года общее количество правонарушений снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%.