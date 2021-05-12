Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

ЦАМТО, 11 мая. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу. Информация об этом размещена в базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечает "РИА Новости", ранее сообщалось, что президент назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса.

Агентство напоминает, что Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.

В январе 2021 года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. В МИД отметили, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.