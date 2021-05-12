РФ рассказала о планах США по созданию биооружия и описала сценарий атаки

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. США и их союзники по НАТО готовят для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

Он отметил, что программы разрабатываются с учетом национальных биологических программ, в том числе, военного назначения.

Такая деятельность, продолжил Аверьянов, "реализуется через жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".

"Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть "якобы по ошибке" выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России", – предположил возможную цель появления биолабораторий первый замсекретаря Совбеза России.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обращал внимание на то, что в мире, особенно у границ РФ и Китая, со стремительной быстротой разворачивают новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. По мнению чиновника, есть основания предполагать, что там разрабатывается биологическое оружие.

В свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что США должны раскрыть данные об опытах, которые проводят в биолабораториях на Украине и в Форт-Детрике. Дипломат указал, что за последнее время только у границ России Вашингтон создал 16 биологических лабораторий.

В начале апреля радио Sputnik сообщило, что депутат рассказал о биолабораториях США на Украине.