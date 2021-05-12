Войти
РИА Новости

РФ рассказала о планах США по созданию биооружия и описала сценарий атаки

456
0
0
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. США и их союзники по НАТО готовят для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

Он отметил, что программы разрабатываются с учетом национальных биологических программ, в том числе, военного назначения.

Такая деятельность, продолжил Аверьянов, "реализуется через жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".

"Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть "якобы по ошибке" выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России", – предположил возможную цель появления биолабораторий первый замсекретаря Совбеза России.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обращал внимание на то, что в мире, особенно у границ РФ и Китая, со стремительной быстротой разворачивают новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. По мнению чиновника, есть основания предполагать, что там разрабатывается биологическое оружие.

В свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что США должны раскрыть данные об опытах, которые проводят в биолабораториях на Украине и в Форт-Детрике. Дипломат указал, что за последнее время только у границ России Вашингтон создал 16 биологических лабораторий.

В начале апреля радио Sputnik сообщило, что депутат рассказал о биолабораториях США на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
БиоО
Похожие новости
12.05.2021
Оружие массового окружения: НАТО расширяет сеть биолабораторий у границ России
09.07.2020
JB Press (Япония): впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
08.06.2011
"МиГи" опередили "Адмирала Горшкова"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 11:06
  • 1
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
  • 12.05 10:18
  • 2
«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается
  • 12.05 09:55
  • 1
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 12.05 09:20
  • 2
Индустриализация двадцать первого века
  • 12.05 08:41
  • 117
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 12.05 08:01
  • 18
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 12.05 05:28
  • 20
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 12.05 04:46
  • 2
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 12.05 02:23
  • 2
Юрий Борисов: закупки новой планирующей авиабомбы "Дрель" начнутся в этом году
  • 12.05 01:53
  • 16
Гарант ядерной безопасности России
  • 11.05 20:53
  • 4
Техника Победы: что показали на парадах 9 мая в России
  • 11.05 19:26
  • 5
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 11.05 16:26
  • 6
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 11.05 15:24
  • 3
«Посланник» из будущего
  • 11.05 13:28
  • 62
В США рассказали о «культовых» российских танках