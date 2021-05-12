РФ отвергает обвинения в "злонамеренных" операциях в виртуальном пространстве США - посольство

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Москва категорически отвергает обвинения в хакерских атаках в США и выступает за профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности.

"Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами", - говорится в заявлении российской дипмиссии в Вашингтоне, размещенном в Фейсбуке.

"Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве. Российская Федерация последовательно выступает за профессиональный диалог с США по вопросам международной информационной безопасности (МИБ)", - подчеркивается в заявлении.

В дипмиссии напомнили, что 25 сентября 2020 г. президент РФ Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области МИБ. "Среди прочего в нем предлагалось поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран", - отмечают в посольстве.

"В мае 2020 г. посольство обращало внимание на то, что американская сторона может напрямую обращаться в российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. На данный момент посольство не обладает информацией о запросах о содействии от американской стороны", - констатировали в дипмиссии.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на Восточное побережье США. Его работа все еще не восстановлена.

Ранее в ФБР сообщили, что атаку на Colonial Pipeline провела хакерская группировка DarkSide. О причастности данной группировки до этого сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press (AP). По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

Телеканал CNN, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника, сообщил, что эта группировка связана с Россией.