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Известия.ru

В армии Израиля заявили о 10-часовом обстреле со стороны сектора Газа

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Группировки в секторе Газа запускают ракеты по Израилю без остановки на протяжении 10 часов. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.


«С 18:00 (совпадает с мск) террористические группировки в секторе Газа запускают ракеты против гражданского населения в Израиле. Без остановки. Сейчас 04:00. Это уже 10 часов ракетных обстрелов», — говорится в заявлении.

10 мая пресс-служба израильских военных заявила, что армия Израиля начала волну ударов в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы палестинских радикалов. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено свыше 150 ракет. Десятки из них перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Удары были нанесены после того, как радикальная группировка ХАМАС выпустила по Израилю несколько ракет после истечения срока действия ультиматума, требующего от Израиля вывода военных и полицейских с территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

ЕС призвал стороны палестино-израильского конфликта остановить насилие в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме, а также назвал неприемлемыми ракетные обстрелы гражданского населения Израиля.

Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими происходят в Восточном Иерусалиме с наступлением Рамадана, который в 2021 году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и продлится 30 дней.

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Страны
Израиль
Продукция
Железный купол
Проекты
Евросоюз
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