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ТАСС

Пентагон: военные США и КНР не взаимодействовали по ситуации с обломками китайской ракеты

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Long March-5B
Long March-5B.
Источник изображения: defencetalk

Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B вошла 9 мая в атмосферу Земли над Индийским океаном

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Оборонные ведомства США и Китая не контактировали по ситуации с падением обломков китайской ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B) на Землю. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Я могу говорить только за [американское] министерство обороны, и ответ - нет", - сказал он, отвечая на вопрос о каких-либо контактах между США и Китаем относительно данной ситуации.

Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B вошла 9 мая в атмосферу Земли над Индийским океаном. Согласно заявлению программы космических пилотируемых полетов КНР, большая часть обломков ступени сгорела при входе в атмосферу. В свою очередь Космическое командование ВС США сообщило, что вторая ступень ракеты вошла в атмосферу "над Аравийским полуостровом 8 мая примерно в 22:15 по времени Восточного побережья" (05:15 9 мая мск), а обломки "упали в районе Индийского океана к северу от Мальдивских островов".

Глава NASA Билл Нельсон 9 мая выступил с утверждением, что Китай не соответствует стандартам в отношении космического мусора. В Китае подвергли критике это заявление.

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи носителя "Чанчжэн-5Б" вывело на орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск был объявлен успешным.

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