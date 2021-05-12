Аппарат OSIRIS-REx запустил двигатели, чтобы покинуть орбиту астероида Бенну - NASA

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Американская межпланетная станция OSIRIS-REx успешно осуществила включение двигателей для последующего выхода за пределы орбиты астероида Бенну для возвращения на Землю, космическую операцию транслировало NASA.

Аппарат запустил двигатели в 23:25 по Московскому времени.

OSIRIS-REx отправился к находящемуся в 333 млн км от Земли астероиду Бенну 8 сентября 2016 года, чтобы собрать образец грунта и доставить его на землю для изучения.

Аппарат вышел на орбиту астероида в декабре 2018 года, а необходимый для изучения образец ценного грунта собрал в октябре 2020 года.