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Интерфакс-АВН

Аппарат OSIRIS-REx запустил двигатели, чтобы покинуть орбиту астероида Бенну - NASA

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Зонд OSIRIS-REx
Зонд OSIRIS-REx.
Источник изображения: © Conceptual Image Lab/Goddard Space Flight Center/NASA via AP

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Американская межпланетная станция OSIRIS-REx успешно осуществила включение двигателей для последующего выхода за пределы орбиты астероида Бенну для возвращения на Землю, космическую операцию транслировало NASA.

Аппарат запустил двигатели в 23:25 по Московскому времени.

OSIRIS-REx отправился к находящемуся в 333 млн км от Земли астероиду Бенну 8 сентября 2016 года, чтобы собрать образец грунта и доставить его на землю для изучения.

Аппарат вышел на орбиту астероида в декабре 2018 года, а необходимый для изучения образец ценного грунта собрал в октябре 2020 года.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
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