Байден на саммите стран Восточной Европы высказался за усиление средств сдерживания НАТО в регионе - Белый дом

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в ходе саммита с девятью восточноевропейскими союзниками НАТО поддержал усиление оборонного и сдерживающего потенциала альянса в регионе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он выразил поддержку расширению средств сдерживания и обороны НАТО, а также (отметил - ИФ) важность увеличения устойчивости союзников перед вредоносными экономическими и политическими действиями наших стратегических соперников", - сказала она на брифинге.

При этом она уклонилась от ответа на вопрос, было ли продиктовано участие Байдена в саммите желанием продемонстрировать единство против России.

Кроме того, отметила Псаки, Байден затронул тему вызовов в адрес НАТО, которые будут обсуждаться на саммите организации в июне.