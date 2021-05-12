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Интерфакс-АВН

Байден на саммите стран Восточной Европы высказался за усиление средств сдерживания НАТО в регионе - Белый дом

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: Erin Scott / Reuters

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в ходе саммита с девятью восточноевропейскими союзниками НАТО поддержал усиление оборонного и сдерживающего потенциала альянса в регионе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он выразил поддержку расширению средств сдерживания и обороны НАТО, а также (отметил - ИФ) важность увеличения устойчивости союзников перед вредоносными экономическими и политическими действиями наших стратегических соперников", - сказала она на брифинге.

При этом она уклонилась от ответа на вопрос, было ли продиктовано участие Байдена в саммите желанием продемонстрировать единство против России.

Кроме того, отметила Псаки, Байден затронул тему вызовов в адрес НАТО, которые будут обсуждаться на саммите организации в июне.

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