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Интерфакс-АВН

Эрдоган провел переговоры с Аббасом и главой ХАМАС, обещал "мобилизовать" мир против действий Израиля - СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Стамбул. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом пообещал палестинцам поддержку Анкары на фоне ситуации в регионе, сообщает в понедельник издание "Йени шафак".

Кроме того, отдельный телефонный разговор состоялся у Эрдогана и лидера движения ХАМАС Исмаила Хания.

"Он (Эрдоган - ИФ) сказал, что Турция сделает все в ее силах с целью мобилизовать весь мир, особенно исламский мир, чтобы остановить израильский терроризм и оккупацию", - отмечает "Йени шафак", ссылаясь на заявление отдела по связям с общественностью президентской администрации.

Также Эрдоган пообещал "защитить честь Иерусалима" в связи со складывающейся ситуацией.

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщала в Твиттере, что в понедельник боевики движения ХАМАС осуществили пуск трех ракет по израильской территории. В ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по израильской территории танки армии Израиля открывали огонь по объектам ХАМАС.

Ранее издание "Таймс оф Израэл" сообщило, что ХАМАС в связи с последними событиями в Израиле выдвинуло ультиматум в адрес израильских властей, потребовав до 18:00 очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме.

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Страны
Израиль
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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