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Интерфакс-АВН

Путин в разговоре с Жапаровым поддержал урегулирование ситуации на границе Киргизии и Таджикистана дипломатическими средствами - Кремль

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с киргизским коллегой Садыром Жапаровым урегулирование ситуации на киргизско-таджикской границе, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"С учетом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Владимир Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами. Подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято", - отметили в пресс-службе.

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Страны
Киргизия
Россия
Таджикистан
Персоны
Путин Владимир
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