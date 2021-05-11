Путин в разговоре с Жапаровым поддержал урегулирование ситуации на границе Киргизии и Таджикистана дипломатическими средствами - Кремль

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с киргизским коллегой Садыром Жапаровым урегулирование ситуации на киргизско-таджикской границе, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"С учетом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Владимир Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами. Подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято", - отметили в пресс-службе.