Войти
Интерфакс-АВН

Пекин действовал ответственно и открыто в ситуации с падением на Землю отработавшей ступени ракеты - МИД КНР

355
0
0
Ракета "Чанчжэн-5Б"
Ракета "Чанчжэн-5Б".
Источник изображения: © Ju Zhenhua/Xinhua via AP

Пекин. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Китая внимательно отнеслось к ситуации с падением на Землю обломков отработавшей ступени самой большой китайской ракеты "Чанчжэн 5В", заявила в понедельник представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай тщательно отслеживал траекторию ступени и заранее публиковал заявления о ситуации с ее возвращением в атмосферу Земли. Никаких сообщений об уроне с земли не поступало. Китай также делится результатами предсказаний о вхождении в атмосферу (ступеней - ИФ) через международные механизмы сотрудничества", - приводит ее слова агентство Associated Press (AP).

Она подчеркнула, что в связи с ситуацией вокруг "Чанчжэн 5В" к Пекину наблюдается предвзятое отношение. Хуа Чуньин уточнила, что Пекин хочет укреплять сотрудничество в космическом пространстве, в том числе с США, но КНР будет выступать против двойных стандартов.

В качестве примера этой проблемы Хуа Чуньин привела падение в марте обломков ракеты, запущенной американской компанией SpaceX, у побережья штатов Вашингтон и Орегон.

"Американские СМИ использовали романтические описания типа "падающие звезды осветили ночное небо". Но когда речь заходит о китайской стороне, речь идет совершенно об ином подходе", - сказала она.

AP напоминает, что ранее глава NASA Билл Нельсон утверждал, будто КНР не смогла действовать в соответствии со стандартами в отношении нейтрализации угрозы со стороны космического мусора.

Накануне государственные СМИ Китая сообщили, что обломки отработавшей ступени самой большой китайской ракеты "Чанчжэн 5В" рухнули в Индийский океан. Отмечалось, что значительная часть обломков сгорела в атмосфере.

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" 29 апреля успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Чанчжэн
Похожие новости
29.06.2020
Второй фронт: Китай обходит США в космической гонке
30.12.2019
От Фёдора до скороварки: главные итоги мировой космонавтики
16.10.2019
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
27.11.2018
Станция InSight должна сесть на Марс. Как будут изучать Красную планету дальше?
22.08.2014
Америка — на Марс, Россия — на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 07:19
  • 113
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 11.05 06:23
  • 17
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 11.05 05:25
  • 12
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 11.05 05:16
  • 61
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 11.05 03:29
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил о разработке для ВС РФ новой техники радиоэлектронной борьбы
  • 10.05 21:37
  • 5
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 10.05 19:07
  • 12
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 10.05 18:47
  • 11
Гарант ядерной безопасности России
  • 10.05 15:48
  • 1
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 10.05 12:22
  • 2
США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен
  • 10.05 10:32
  • 2194
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 21:34
  • 25
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 09.05 04:43
  • 5
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 08.05 22:18
  • 2
Шойгу доложил Путину о ходе подготовки к параду Победы в Москве
  • 08.05 22:17
  • 3
Столп отечественной микроэлектроники сообщил о гигантском росте выручки по итогам 2020 года