Исламисты ведут страну к гражданской войне – генералы Франции

Действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение 20 отставных генералов к президенту Франции Эммануэлю Макрону, которые заявили о «распаде» страны».

Соответствующее письмо было опубликовано в издании Valeurs actuelles.

«Наши старшие товарищи - бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. <...> Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», - говорится в обращении.

Авторы нового письма указывают на то, что во Франции «назревает гражданская война», а также отмечают, что видят насилие в городах и деревнях, а ненависть к стране и ее истории «становится нормой».

В конце апреля группа отставных офицеров опубликовала открытое письмо в том же Valeurs Actuelles, где предупредила о том, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях страны, что во Франции фактически идет расовая война, которая может разрушить республику.

Министр Вооруженных сил республики Флоранс Парли напомнила о том, что военным запрещено высказывать мнения касательно политических или религиозных вопросов, добавив, что против написавших и подписавших письмо планируются санкции, цитирует издание Известия.