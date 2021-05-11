Израильские танки нанесли удар по целям ХАМАС в ответ на пуски ракет - армия Израиля

Иерусалим. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Танки израильской армии в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по израильской территории нанесли удары по объектам ХАМАС, говорится в понедельник в твиттере армии обороны Израиля.

"В ответ на воздушные шары с взрывчатыми веществами и четыре ракеты, выпущенные из Газы по Израилю, танки армии обороны Израиля только что нанесли удары по террористическим целям ХАМАСА в Газе", - говорится в сообщении.

Четыре ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и Восточном Иерусалиме в связи с решением израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.