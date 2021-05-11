Войти
Интерфакс-АВН

Израильские танки нанесли удар по целям ХАМАС в ответ на пуски ракет - армия Израиля

307
0
0
Израильский танк "Меркава-4"
Израильский танк "Меркава-4".
Источник изображения: CC BY 2.0 / IDF Spokesperson Unit / MathKnight / Merkava Mark IVm Windbreaker

Иерусалим. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Танки израильской армии в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по израильской территории нанесли удары по объектам ХАМАС, говорится в понедельник в твиттере армии обороны Израиля.

"В ответ на воздушные шары с взрывчатыми веществами и четыре ракеты, выпущенные из Газы по Израилю, танки армии обороны Израиля только что нанесли удары по террористическим целям ХАМАСА в Газе", - говорится в сообщении.

Четыре ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и Восточном Иерусалиме в связи с решением израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Похожие новости
06.01.2020
Смерть «Темного рыцаря»: США убили иранского генерала Касема Сулеймани
30.12.2019
В Британии рассказали о требовании российских генералов к «Армате»
07.10.2015
Секреты безлюдной башни
28.09.2015
Бесконечное "сватовство" НАТО на Кавказе
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
16.05.2011
Россия запустит израильский спутник связи с Байконура
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 07:19
  • 113
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 11.05 06:23
  • 17
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 11.05 05:25
  • 12
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 11.05 05:16
  • 61
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 11.05 03:29
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил о разработке для ВС РФ новой техники радиоэлектронной борьбы
  • 10.05 21:37
  • 5
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 10.05 19:07
  • 12
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 10.05 18:47
  • 11
Гарант ядерной безопасности России
  • 10.05 15:48
  • 1
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 10.05 12:22
  • 2
США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен
  • 10.05 10:32
  • 2194
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 21:34
  • 25
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 09.05 04:43
  • 5
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 08.05 22:18
  • 2
Шойгу доложил Путину о ходе подготовки к параду Победы в Москве
  • 08.05 22:17
  • 3
Столп отечественной микроэлектроники сообщил о гигантском росте выручки по итогам 2020 года